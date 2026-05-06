BÉNÉDICTION DES TROUPEAUX GRANGES D’ASTAU Oô

BÉNÉDICTION DES TROUPEAUX

Chapelle d'Astau Oô Haute-Garonne

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

L’arrivée du mois de juin marque le début des transhumances dans les montagnes Pyrénéennes.

10h30 bénédiction suivie de la montée des troupeaux.

Les éleveurs des Groupements Pastoraux ovins et bovins de Oô font bénir leurs troupeaux avant de les envoyer pâturer dans les montagne. .

GRANGES D’ASTAU Chapelle d’Astau Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 14 30

English :

The arrival of June marks the start of transhumance in the Pyrenean mountains.

10:30 am: blessing, followed by the herds’ ascent.

L’événement BÉNÉDICTION DES TROUPEAUX Oô a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE