TRAIL DU LAC D’OÔ VILLAGE DE OÔ Oô

TRAIL DU LAC D’OÔ

VILLAGE DE OÔ Le village Oô Haute-Garonne

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

2026-06-13

Deux courses en pleine montagne, avec des sentiers en forêt.

– La Lac d’Oô 14km avec 575m de D+ et D-

– La Larboustoise 24km avec 1 400m de D+ et D- à faire en solo ou en relais.

Inscription sur chrono-start.com .

VILLAGE DE OÔ Le village Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 14 30 traildulacdoo@gmail.com

English :

Two races in the mountains, with forest trails.

German :

Zwei Läufe in den Bergen mit Waldwegen.

Italiano :

Due gare nel cuore delle montagne, con sentieri nel bosco.

Espanol :

Dos carreras en el corazón de las montañas, con pistas forestales.

