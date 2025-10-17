TRAIL DU LAC D’OÔ VILLAGE DE OÔ Oô
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
2026-06-13
Deux courses en pleine montagne, avec des sentiers en forêt.
– La Lac d’Oô 14km avec 575m de D+ et D-
– La Larboustoise 24km avec 1 400m de D+ et D- à faire en solo ou en relais.
Inscription sur chrono-start.com .
VILLAGE DE OÔ Le village Oô 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 14 30 traildulacdoo@gmail.com
English :
Two races in the mountains, with forest trails.
German :
Zwei Läufe in den Bergen mit Waldwegen.
Italiano :
Due gare nel cuore delle montagne, con sentieri nel bosco.
Espanol :
Dos carreras en el corazón de las montañas, con pistas forestales.
L’événement TRAIL DU LAC D’OÔ Oô a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE