Bernard Louedin et Dominique de Serres Peinture Trébeurden
samedi 19 septembre 2026 · Trébeurden
Informations pratiques
Trébeurden
Bernard Louedin et Dominique de Serres Peinture
20 Route de Lannion Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Présentation des dernières oeuvres picturales de Bernard Louedin,
et des récentes tapisseries de Dominique de Serres, avec démonstration de tissage sur métier d’Aubusson. .
20 Route de Lannion Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 15 78 55
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English :
L’événement Bernard Louedin et Dominique de Serres Peinture Trébeurden a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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