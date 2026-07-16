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AGENDA · Trébeurden

Bernard Louedin et Dominique de Serres Peinture Trébeurden

samedi 19 septembre 2026 · Trébeurden

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
20 Route de Lannion
Ville
22560 Trébeurden
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trébeurden

Bernard Louedin et Dominique de Serres Peinture

20 Route de Lannion Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Présentation des dernières oeuvres picturales de Bernard Louedin,
et des récentes tapisseries de Dominique de Serres, avec démonstration de tissage sur métier d’Aubusson.   .

20 Route de Lannion Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 15 78 55 

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English :

L’événement Bernard Louedin et Dominique de Serres Peinture Trébeurden a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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