Informations pratiques

Trébeurden

Bernard Louedin et Dominique de Serres Peinture

20 Route de Lannion Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation des dernières oeuvres picturales de Bernard Louedin,

et des récentes tapisseries de Dominique de Serres, avec démonstration de tissage sur métier d’Aubusson. .

20 Route de Lannion Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 15 78 55

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English :

L’événement Bernard Louedin et Dominique de Serres Peinture Trébeurden a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose