Saint-Denis-d’Oléron

Bertrand Mora, spectacle de magie humoristique Festival Ile à Rire

Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Spectacles salle de l’Escale payants 22€ la soirée, 40€ les deux soirs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-16 00:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Le festival Île à Rire s’ouvre avec un sosie bluffant de Coluche, puis Bertrand Mora, magicien et mentaliste. Humour, magie et mentalisme pour une soirée interactive à la salle de l’Escale à 20h.

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Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 festival.ilearire@gmail.com

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English : Bertrand Mora, comedy magic show Festival Ile à Rire

The Île à Rire festival opens with a bluffing Coluche look-alike, followed by Bertrand Mora, magician and mentalist. Humor, magic and mentalism for an interactive evening at the Salle de l’Escale at 8pm.

L’événement Bertrand Mora, spectacle de magie humoristique Festival Ile à Rire Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes