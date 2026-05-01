Bertrand Mora, spectacle de magie humoristique Festival Ile à Rire Saint-Denis-d’Oléron
Bertrand Mora, spectacle de magie humoristique Festival Ile à Rire Saint-Denis-d’Oléron vendredi 15 mai 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Bertrand Mora, spectacle de magie humoristique Festival Ile à Rire
Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Spectacles salle de l’Escale payants 22€ la soirée, 40€ les deux soirs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-16 00:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Le festival Île à Rire s’ouvre avec un sosie bluffant de Coluche, puis Bertrand Mora, magicien et mentaliste. Humour, magie et mentalisme pour une soirée interactive à la salle de l’Escale à 20h.
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Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 festival.ilearire@gmail.com
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English : Bertrand Mora, comedy magic show Festival Ile à Rire
The Île à Rire festival opens with a bluffing Coluche look-alike, followed by Bertrand Mora, magician and mentalist. Humor, magic and mentalism for an interactive evening at the Salle de l’Escale at 8pm.
L’événement Bertrand Mora, spectacle de magie humoristique Festival Ile à Rire Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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