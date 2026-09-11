Bertsolaritza, l’improvisation versifiée et chantée en langue basque, Médiathèque de Biarritz, Biarritz
mercredi 14 octobre 2026 · Médiathèque de Biarritz · Biarritz
Informations pratiques
Bertsolaritza, l’improvisation versifiée et chantée en langue basque 14 octobre – 12 novembre Médiathèque de Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:00:00+02:00 – 2026-10-14T13:00:00+02:00
Fin : 2026-11-12T14:00:00+01:00 – 2026-11-12T18:00:00+01:00
L’Institut culturel basque, en partenariat avec la ville de Biarritz, propose une immersion dans le monde du bertsolarisme, l’improvisation versifiée (rimée) et chantée en langue basque, au travers d’une exposition multimédia bilingue (basque-français). Elle s’adresse tout autant à un public néophyte qu’aux amateurs de cette discipline artistique. Différents documents audiovisuels sous-titrés (reportages, images d’archives et extraits de témoignages), permettront aux visiteurs d’y découvrir les caractéristiques et les subtilités d’un art oral profondément ancré dans la culture basque.
Médiathèque de Biarritz 2, rue Ambroise Paré 64200 Biarritz Biarritz 64200 Aguiléra Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05.59.22.28.86 https://www.mediatheque-biarritz.fr/ [{« link »: « https://www.eke.eus/fr/agenda/bertsolaritza-regards-sur-limprovisation-versifiee-et-chantee-en-langue-basque »}]
L’Institut culturel basque, en partenariat avec la ville de Biarritz, propose une immersion dans le monde du l’improvisation versifiée (rimée) et chantée en langue basque, au travers d’une exposition…
Johane Larre
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