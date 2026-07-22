Rencontre avec le Musée Asiatica Square d’Ixelles Biarritz
mercredi 9 septembre 2026 · Square d'Ixelles · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Rencontre avec le Musée Asiatica
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 12:00:00
Date(s) :
2026-09-09
L’équipe du musée Asiatica qui abrite l’une des plus importantes collections d’art asiatique viendra partager et présenter la richesse de l’art asiatique à travers un moment d’échange et de découverte à ne pas manquer pour tous les curieux, passionnés d’art et amoureux de voyage !
Une rencontre exclusive autour du Musée Asiatica
Un moment d’échange, de découverte et d’inspiration vous attend au cœur de Biarritz.
Ne manquez pas ce rendez-vous culturel .
Square d’Ixelles Office de Tourisme et des congrès Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Rencontre avec le Musée Asiatica
L’événement Rencontre avec le Musée Asiatica Biarritz a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Biarritz
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