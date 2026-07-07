AGENDA · Biarritz
Harmonie Spectacle Equestre Rue de Palassie Biarritz
mercredi 19 août 2026 · Rue de Palassie · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Harmonie Spectacle Equestre
Rue de Palassie Pôle Equestre Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Spectacle équestre Harmonie présenté par Aintzina Zaldiak.
Music live by Zézé
Restauration sur place .
Rue de Palassie Pôle Equestre Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 38 37 64
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English : Harmonie Spectacle Equestre
L’événement Harmonie Spectacle Equestre Biarritz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Biarritz
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