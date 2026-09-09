Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz

mercredi 9 septembre 2026 · Esplanade du Rocher de la Vierge · Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz

Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Explorez les coulisses habituellement fermées au public et vivez une expérience unique au plus près des animaux.

Plongez dans l’envers du décor de l’Aquarium, accompagnés d’un technicien aquorilogiste

Au programme Laboratoire des méduses

Découverte des zones de quarantaine

Découverte de la cuisine des résidents

Bouturage des coraux

Machinerie et filtration

Repas des requins vu d’en haut .

Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 75 40

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English :

L’événement Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Biarritz