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Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz

mercredi 9 septembre 2026 · Esplanade du Rocher de la Vierge · Biarritz

Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Esplanade du Rocher de la Vierge
Adresse
Aquarium de Biarritz
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz

Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Explorez les coulisses habituellement fermées au public et vivez une expérience unique au plus près des animaux.
Plongez dans l’envers du décor de l’Aquarium, accompagnés d’un technicien aquorilogiste
Au programme Laboratoire des méduses
Découverte des zones de quarantaine
Découverte de la cuisine des résidents
Bouturage des coraux
Machinerie et filtration
Repas des requins vu d’en haut   .

Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 75 40 

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English :

L’événement Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Biarritz

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