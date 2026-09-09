Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz
mercredi 9 septembre 2026 · Esplanade du Rocher de la Vierge · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz
Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Explorez les coulisses habituellement fermées au public et vivez une expérience unique au plus près des animaux.
Plongez dans l’envers du décor de l’Aquarium, accompagnés d’un technicien aquorilogiste
Au programme Laboratoire des méduses
Découverte des zones de quarantaine
Découverte de la cuisine des résidents
Bouturage des coraux
Machinerie et filtration
Repas des requins vu d’en haut .
Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 75 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 ! Parvis de la Grande Plage Ouest Biarritz 9 septembre 2026
- Rencontre avec le Musée Asiatica Square d’Ixelles Biarritz 9 septembre 2026
- Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz 9 septembre 2026
- Le Temps d’Aimer la Danse Pass Temps d’aimer Square d’Ixelles Biarritz 10 septembre 2026
- Visite guidée L’histoire Maritime de Biarritz Biarritz 10 septembre 2026