Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Rue Saint Martin Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque

Rue Saint Martin Eglise Saint Martin Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 21:00:00

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs.

Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes. A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier. .

Rue Saint Martin Eglise Saint Martin Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque

L’événement Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Biarritz a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Biarritz