Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Rue Saint Martin Biarritz
mardi 1 septembre 2026 · Rue Saint Martin · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque
Rue Saint Martin Eglise Saint Martin Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 21:00:00
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs.
Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes. A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier. .
Rue Saint Martin Eglise Saint Martin Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque
L’événement Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Biarritz a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Biarritz
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