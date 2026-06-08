Visite Flash La Villa Belza et le Cabaret “Le Château basque Villa Belza Biarritz mardi 18 août 2026.

Biarritz

Visite Flash La Villa Belza et le Cabaret “Le Château basque

Villa Belza Place Balea Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 11:00:00

fin : 2026-08-18 11:45:00

Date(s) :

2026-08-18

Visite Flash La Villa Belza et le Cabaret “Le Château basque

Entre légendes, débauches et réalités, sur les pas d’un lieu de fantasmes aussi variés que croustillants.

Point de rendez-vous Villa Belza, Place Balea

L’intérieur de la villa Belza ne se visite pas propriété privée. .

Villa Belza Place Balea Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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L’événement Visite Flash La Villa Belza et le Cabaret “Le Château basque Biarritz a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Biarritz