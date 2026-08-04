Bertsulari Salle Mendeala Hasparren
samedi 19 septembre 2026 · Salle Mendeala · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
Bertsulari
Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Représentation du championnat de bertsolari 2026 à Hazparne. 19/09/2026 à 17h00 à la salle Mendeala. Il s’agit de la première représentation du championnat.
Les bertsolari seront: Unai Anda Delika; Miren Artetxe Sarasola; Eki Mateorena Zozaia; Maddi Ane Txoperena Iribarren; Peru Abarrategi Sarrionandia; Xabat Galletebeitia Abaroa
Modérateur: Aritz Videgain Aire .
Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Bertsulari
L’événement Bertsulari Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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