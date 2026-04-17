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Bêtes de musée Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Bêtes de musée Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Micro-Folie et FabLab de Scaër

Adresse : 3 Rue Louis Pasteur

Ville : 29390 Scaër

Département : Finistère

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Scaër

Bêtes de musée

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Une médiation ludique sur les animaux dans l’art incluant une activité créative
À partir de 6 ans, entrée libre.   .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18 

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English : Bêtes de musée

L’événement Bêtes de musée Scaër a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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