Bêtes de musée Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër
Bêtes de musée Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër vendredi 17 avril 2026.
Scaër
Bêtes de musée
Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Une médiation ludique sur les animaux dans l’art incluant une activité créative
À partir de 6 ans, entrée libre. .
Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
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English : Bêtes de musée
L’événement Bêtes de musée Scaër a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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