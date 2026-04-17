Bêtes de musée Micro-Folie et FabLab de Scaër Scaër

Scaër

Bêtes de musée

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Une médiation ludique sur les animaux dans l’art incluant une activité créative

À partir de 6 ans, entrée libre. .

Micro-Folie et FabLab de Scaër 3 Rue Louis Pasteur Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18

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English : Bêtes de musée

L’événement Bêtes de musée Scaër a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS