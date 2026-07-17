Bêtes et Plantes dans les objets de Piété, Ancien couvent des Annonciades, Langres

Informations pratiques

Bêtes et Plantes dans les objets de Piété 19 et 20 septembre Ancien couvent des Annonciades Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition proposée par « l’Association pour la Sauvegarde de l’Art Sacré en Haute-Marne ».

Les animaux et les plantes font partie de la nature. A toutes époques, les comportements des animaux ont été bien étudiés par l’homme, montrant leurs qualités et leurs défauts, conduisant à l’élaboration de bestiaires, sortes d’encyclopédies relatives à la vie des bêtes.

Dans la religion catholique, l’animal apparaît comme un symbole. On découvre ainsi les bêtes qui incarnent l’esprit du Bien, comme l’Agneau pascal, la Colombe, le Pélican… ou celles qui personnifient le Mal, tel le Serpent, le Dragon, quelques animaux fantastiques… Ces symboles deviennent alors pour l’homme un modèle à suivre ou à ne pas suivre. Les plantes ont, elles aussi, leurs valeurs symboliques comme le lys ou la palme des martyrs.

Cette exposition donne l’occasion au visiteur de déambuler au sein de multiples objets de dévotion au décor de faune et de flore : au delà de l’intérêt artistique, le symbolisme de la représentation est évoqué.

Ancien couvent des Annonciades 4 Rue Longe Porte, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est +33608321476 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/sit/langres-ancien-couvent-des-annonciades-pcucha052v500316 Présentes à Langres de 1623 à 1984, les sœurs Annonciades étaient vouées à la contemplation divine. Aux vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, s’ajoutait celui d’une stricte clôture et un retrait total du monde. D’abord installée dans une demeure proche, la congrégation acheta la maison de Jean Girault, seigneur de Croy, en 1624. Cette parcelle agrandie par des achats successifs permit à la congrégation d’entreprendre la construction d’une nouvelle chapelle plus vaste en 1684. Le couvent lui-même fut rebâti à partir de 1704. La sobriété de l’ensemble reflète sans doute l’austérité et l’effacement des sœurs Annonciades.

Exposition proposée par « l’Association pour la Sauvegarde de l’Art Sacré en Haute-Marne ».

©Claude Petit