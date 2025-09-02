« Bezperan » – Collectif Bilaka, Daniel San Pedro L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

« Bezperan » – Collectif Bilaka, Daniel San Pedro
Samedi 10 janvier 2026, 18h00
L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège
Ariège

Tarif Jaune : de 7€ à 20€

Pour cette nouvelle création réunissant 4 musiciens et 8 danseurs, le collectif basque Bilaka initie une collaboration avec le metteur en scène Daniel San Pedro, humaniste solaire aux racines ibériques, pour creuser la dimension théâtrale d’un rituel carnavalesque.

Suivi d’un bal avec le Collectif Bilaka à 20h30.

« Le projet PYRENART-II a été cofinancé à 65% par l’Union européenne à travers le programme Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-France-Andorre ».

L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège
20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix
Foix 09000 Ariège Occitanie

