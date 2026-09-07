BFF – Bal Folk Forever, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Just-en-Chaussée

Informations pratiques

BFF – Bal Folk Forever Samedi 19 septembre, 18h30 Saint-Just-en-Chaussée Oise

La Ponctuelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

BFF ça veut dire Bal Folk Forever. BFF joue partout et avec tout le monde.

Adeptes ou novices : pas besoin de savoir danser pour venir au BFF ! Pendant le bal on vous transmettra toujours tous ce dont vous avez besoin pour danser ensemble joyeusement et collectivement !

Saint-Just-en-Chaussée 11 rue Brunehaut Saint Just en Chaussée Saint-Just-en-Chaussée 60130 Oise Hauts-de-France

Bal – Spectacle vivant

François Segallou