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BFF – Bal Folk Forever, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Just-en-Chaussée

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Just-en-Chaussée

BFF – Bal Folk Forever, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Just-en-Chaussée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Saint-Just-en-Chaussée
Adresse
11 rue Brunehaut Saint Just en Chaussée
Ville
60130 Saint-Just-en-Chaussée
Département
Oise
Tarif
La Ponctuelle

BFF – Bal Folk Forever Samedi 19 septembre, 18h30 Saint-Just-en-Chaussée Oise

La Ponctuelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

BFF ça veut dire Bal Folk Forever. BFF joue partout et avec tout le monde.
Adeptes ou novices : pas besoin de savoir danser pour venir au BFF ! Pendant le bal on vous transmettra toujours tous ce dont vous avez besoin pour danser ensemble joyeusement et collectivement !

Saint-Just-en-Chaussée 11 rue Brunehaut Saint Just en Chaussée Saint-Just-en-Chaussée 60130 Oise Hauts-de-France
Bal – Spectacle vivant

François Segallou

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