BHLM 2026 : Bibliothèque André Malraux hors les murs dans le jardin du Maison Zadkine ! Musée Zadkine PARIS

Venez retrouver livres et jeux de la bibliothèque dans un petit oasis de fraîcheur, qui fut l’environnement du sculpteur Zadkine.

Un moment de partage estival où la pelouse nous accueille.

Des albums, des contes, des magazines, des bandes dessinées, de la poésie, des jeux … Il y en a pour tous les goûts, et tous les âges.

Tous les jeudis du mois de juillet à partir du 9 juillet de 10h30 à 11h30. Retrouvons-nous dans le jardin du Musée Zadkine au 100 bis rue d’Assas.

(Attention, ce rendez-vous est soumis aux conditions météorologiques et peut être annulé en cas de pluie ou de canicule.)

Durant le mois de juillet, la bibliothèque André Malraux vous donne rendez-vous tous les jeudis matin dans le jardin du Musée Zadkine pour partager avec les petits et les grands des moments de lecture et de jeu !

Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

jeudi

de 10h30 à 11h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-30T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:30:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:30:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T11:30:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T11:30:00+02:00

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS

bibliotheque.andre-malraux@paris.fr



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