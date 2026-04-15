BIANCA COSTA, Le Rocher de Palmer, Cenon

BIANCA COSTA Jeudi 8 octobre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 23€ | Tarif Abonné.e : 20€ | Tarif Infidèle : 21€ | Tarif PMR/PSH : 21€ | Carte Jeune Bdx Métropole 1 achetée – la même offerte : 23€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:30:00+02:00

Bianca Costa construit depuis plusieurs années un univers à son image : libre, hybride et habité. Née au Brésil et installée en France, elle fait dialoguer les langues, les rythmes et les sensibilités, mêlant rap, chant et mélodies lumineuses dans une musique traversée par l’énergie de ses origines. Cette identité s’affirme pleinement avec Gringa, son premier album qui explore les différentes facettes de son parcours et de sa personnalité. Elle y dévoile une écriture sincère et une musicalité singulière, cocktail sucré et pétillant de bossa nova et de trap. Sur scène, son énergie communicative et sa proximité naturelle avec son public confirment son talent pour la scène, où les émotions circulent librement, sans retenue et sans frontières. Avec cette nouvelle tournée, Bianca Costa poursuit son ascension et confirme une chose : sa musique est une rencontre, une invitation à vibrer ensemble.

Dernier album : Gringa, 2026, Label Parlophone (Warner Music France)

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/bianca-costa-08102026-1830 »}]

Bianca Costa impose une énergie singulière : une artiste solaire qui mélange les cultures, les langues et les émotions pour créer une musique vibrante et profondément vivante. Brésil Pop