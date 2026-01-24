Biarritz Film Festival Nouvelles Vagues #3 Gare du Midi Biarritz

Biarritz Film Festival Nouvelles Vagues #3

Gare du Midi Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-28

2026-06-23

Le parti pris du festival est de raconter la jeunesse et de s’en remettre à sa vision. Sa singularité est de décliner cette thématique dans les œuvres sélectionnées, les jurys, les évènements parallèles.

Privilégier la sensibilité qui traverse cette génération, pour qu’elle nous procure une longue vue sur les mutations et le monde à venir. La sélection respecte parité et diversité. Le festival associe les écoles locales et internationales, mène des actions d’éducation à l’image, favorise les pratiques éco-responsables et facilite l’accessibilité à l’ensemble des publics. .

Gare du Midi Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

