Biarritz Pays Basque Maider Arosteguy Grande Plage Biarritz

Biarritz Pays Basque Maider Arosteguy

Grande Plage Boulevard du Général de Gaulle Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

2026-05-23

La Biarritz Pays Basque Maider Arosteguy, la plus ancienne compétition de surf en Europe, revient cette année pour sa 40ème édition du 23 au 25 mai, sur la Grande plage de Biarritz.

Plus de 200 surfeurs et surfeuses du Pays Basque Nord et Sud, d’Europe et d’outre mer qui s’affronteront sur les vagues de la Grande plage.

La crème du surf européen sera sur la Grande plage de Biarritz le week-end de Pentecôte. .

