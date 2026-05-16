Bib au jardin à Livarot ! Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Bib au jardin à Livarot !

Livarot 35 Rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-20

Bib au jardin ! Enfants, adolescents, adultes. Venez vous détendre, vous amuser, écouter des histoires !

Rendez-vous au jardin public de Livarot, près du stade

Cet été encore, les médiathèques et bibliothèques du Pôle Lecture Publique vous invitent à passer un après-midi au jardin. Les médiathèques deviennent mobiles et investissent les espaces verts retrouvez livres, revues, BD, jeux et tablettes, en plein air. Venez vous détendre, vous amuser, écouter des histoires ! Pour tous enfants, adolescents, adultes. Gratuit. Rendez-vous au jardin public de Livarot, près du stade. .

Livarot 35 Rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 61 88 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bib au jardin à Livarot !

Bib in the garden! Children, teenagers, adults. Come and relax, have fun and listen to stories!

Meet in Livarot’s public garden, near the stadium.

L’événement Bib au jardin à Livarot ! Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité