Concert de Mazarski Trio Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Concert de Mazarski Trio Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot

Brasserie Les Champs qui Moussent 66 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La brasserie Les Champs qui Moussent organise un concert le samedi 30 mai à partir de 19h00 (Musique Mazarski Trio).

Nourri par les compositions de Damien Cordelet, Mazarski propose une musique aux origines manouches

métissée d’un jazz moderne privilégiant une approche harmonique et mélodique très personnelle.

Tu aimes le Jazz ou tu veux découvrir, alors viens partager avec nous ta bonne humeur!

Présence du foodtruck préparant de délicieuses galettes. .

Brasserie Les Champs qui Moussent 66 rue Marcel Gambier Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 61 14 62 43

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English : Concert de Mazarski Trio Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot

The brasserie Les Champs qui Moussent is organising a concert on Saturday 30 May from 7pm (Music: Mazarski Trio).

L’événement Concert de Mazarski Trio Brasserie Les Champs qui Moussent Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Lisieux Normandie Tourisme