Soirée théâtrale Pièce mystère Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge
Soirée théâtrale Pièce mystère Meulles Meulles Livarot-Pays-d’Auge samedi 30 mai 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Soirée théâtrale Pièce mystère Meulles
Meulles 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée théâtrale Pièce mystère organisée par l’association La Vache qui Meulles le samedi 30 mai à 18h00 à la salle des fêtes de Meulles.
Soirée théâtrale Pièce mystère organisée par l’association La Vache qui Meulles le samedi 30 mai à 18h00 à la salle des fêtes de Meulles.
Projection vidéo de la pièce en partenariat avec Bouge ton Coq.
Pot de l’amitié. .
Meulles 2070 route de Meulles Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie epiceriemeulles@gmail.com
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English : Soirée théâtrale Pièce mystère Meulles
Mystery play theatre evening organised by the association La Vache qui Meulles on Saturday 30 May at 6.00pm in the Meulles village hall.
L’événement Soirée théâtrale Pièce mystère Meulles Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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