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Soirée des Talents Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Soirée des Talents Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Livarot

Adresse : Cinéma Le Parc

Ville : 14140 Livarot-Pays-d'Auge

Département : Calvados

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Livarot-Pays-d’Auge

Soirée des Talents Livarot

Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

L’école Saint Joseph vous invitent à la soirée des talents le vendredi 29 mai à 18h30 au cinéma Le Parc de Livarot.
L’école Saint Joseph vous invitent à la soirée des talents le vendredi 29 mai à 18h30 au cinéma Le Parc de Livarot.   .

Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 50 23 

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English : Soirée des Talents Livarot

Saint Joseph’s School invites you to its talent show on Friday 29 May at 6.30pm at Le Parc cinema in Livarot.

L’événement Soirée des Talents Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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