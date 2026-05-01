Soirée des Talents Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge
Soirée des Talents Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge vendredi 29 mai 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Soirée des Talents Livarot
Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’école Saint Joseph vous invitent à la soirée des talents le vendredi 29 mai à 18h30 au cinéma Le Parc de Livarot.
L’école Saint Joseph vous invitent à la soirée des talents le vendredi 29 mai à 18h30 au cinéma Le Parc de Livarot. .
Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 50 23
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English : Soirée des Talents Livarot
Saint Joseph’s School invites you to its talent show on Friday 29 May at 6.30pm at Le Parc cinema in Livarot.
L’événement Soirée des Talents Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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