Soirée des Talents Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Soirée des Talents Livarot

Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’école Saint Joseph vous invitent à la soirée des talents le vendredi 29 mai à 18h30 au cinéma Le Parc de Livarot.

L’école Saint Joseph vous invitent à la soirée des talents le vendredi 29 mai à 18h30 au cinéma Le Parc de Livarot. .

Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 50 23

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English : Soirée des Talents Livarot

Saint Joseph’s School invites you to its talent show on Friday 29 May at 6.30pm at Le Parc cinema in Livarot.

L’événement Soirée des Talents Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme