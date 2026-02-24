Bibliambule de la Villa du Temps retrouvé Villa du Temps retrouvé Cabourg

Cabourg

Bibliambule de la Villa du Temps retrouvé

Villa du Temps retrouvé 15 avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-07-20 17:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Peut-être l’avez-vous aperçue dans les rues de Cabourg l’été dernier ? La Villa du Temps retrouvé sort de ses murs et vient à votre rencontre grâce à sa Bibliambule, une étonnante bibliothèque ambulante qui renferme une large sélection d’ouvrages sur la Belle Époque.

Dans le jardin de la Villa du Temps retrouvé, la Bibliambule déploie son charme singulier et invite à une pause tout en douceur. Cette étonnante bibliothèque met à l’honneur une riche sélection d’ouvrages consacrés à la Belle Époque, à découvrir au fil des envies !

Confortablement installés dans l’un des sept hamacs, petits et grands lecteurs peuvent savourer un moment suspendu, entre lecture et rêverie. Une expérience accessible à tous, idéale pour profiter d’un instant paisible au cœur du jardin. .

Villa du Temps retrouvé 15 avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

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English : Bibliambule de la Villa du Temps retrouvé

Perhaps you spotted it in the streets of Cabourg last summer? The Villa du Temps retrouvé has come out of its walls to meet you with its Bibliambule, an astonishing mobile library containing a wide selection of works on the Belle Époque.

L’événement Bibliambule de la Villa du Temps retrouvé Cabourg a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Normandie Pays d’Auge