Saint-Gildas-des-Bois

Biblio champêtre Drefféac

Les landes de Bilais Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-28

Au bord d’une rivière ou dans un parc, à l’ombre des arbres sous un parasol, petits ou grands, pourront partager la même envie d’évasion, de rêve, de partage et de plaisir…

Tout public accès libre prévoir un plaid Annulation en cas de pluie

jeudi 16 juillet et vendredi 28 aout de 10h à 11h30 au Landes de Bilais

Sans inscription

Gratuit,

Renseignements 02 40 66 74 64 .

Les landes de Bilais Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Biblio champêtre Drefféac Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44