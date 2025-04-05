Saint-Gildas-des-Bois

Visite de la caserne des pompiers à St Gildas des Bois

Rue des sports Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21

RV à 14h au centre de secours, rue des sports

Visite du centre, démonstration des différents engins et matériels

Gratuit Pour tout public.

Inscription obligatoire au 02 40 88 00 87 .

Rue des sports Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Visite de la caserne des pompiers à St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44