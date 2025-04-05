Visite de la caserne des pompiers à St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois
Visite de la caserne des pompiers à St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois vendredi 21 août 2026.
Saint-Gildas-des-Bois
Visite de la caserne des pompiers à St Gildas des Bois
Rue des sports Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21
RV à 14h au centre de secours, rue des sports
Visite du centre, démonstration des différents engins et matériels
Gratuit Pour tout public.
Inscription obligatoire au 02 40 88 00 87 .
Rue des sports Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Visite de la caserne des pompiers à St Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-16 par ADT44
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