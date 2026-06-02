Saint-Gildas-des-Bois

Biblio champêtre Saint Gildas des Bois

Bernugat Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Au bord d’une rivière ou dans un parc, à l’ombre des arbres sous un parasol, petits ou grands, pourront partager la même envie d’évasion, de rêve, de partage et de plaisir…

Tout public accès libre prévoir un plaid Annulation en cas de pluie

jeudi 13 août de 10h à 11h30 à Bernugat à St Gildas des Bois

Sans inscription

Gratuit, à partir de 3 ans

Renseignements 02 40 66 74 64 .

Bernugat Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Biblio champêtre Saint Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT44