Biblio champêtre Saint Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois
Biblio champêtre Saint Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois jeudi 13 août 2026.
Saint-Gildas-des-Bois
Biblio champêtre Saint Gildas des Bois
Bernugat Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Au bord d’une rivière ou dans un parc, à l’ombre des arbres sous un parasol, petits ou grands, pourront partager la même envie d’évasion, de rêve, de partage et de plaisir…
Tout public accès libre prévoir un plaid Annulation en cas de pluie
jeudi 13 août de 10h à 11h30 à Bernugat à St Gildas des Bois
Sans inscription
Gratuit, à partir de 3 ans
Renseignements 02 40 66 74 64 .
Bernugat Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Biblio champêtre Saint Gildas des Bois Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT44
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