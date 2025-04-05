Saint-Gildas-des-Bois

Biblio champêtre Sainte Reine

Parc des Trous à Tenaud Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-18

Au bord d’une rivière ou dans un parc, à l’ombre des arbres ou sous un parasol, petits ou grands, pourront partager la même envie d’évasion, de rêve, de partage et de plaisir…

Tout public accès libre prévoir un plaid Annulation en cas de pluie

jeudi 23 juillet et mardi 18 août de 10h à 11h30 à au Parc des trous à Tenau Ste Reine de Bretagne

Sans inscription

Renseignements 02 40 66 74 64 .

Parc des Trous à Tenaud Saint-Gildas-des-Bois 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Biblio champêtre Sainte Reine Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44