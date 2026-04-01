Initiation au jeu d’échecs Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

Saint-Gildas-des-Bois

Initiation au jeu d’échecs

Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Initiation au jeu d’échecs

La bibliothèque de Saint-Gildas-des-Bois organise une matinée d’initiation au jeu d’échecs, ouverte aux enfants à partir de 6 ans. Encadrés par l’association Cavalier des Trois Pays , les participants découvriront les règles et s’essaieront à leurs premières parties dans une ambiance ludique. Un moment idéal pour apprendre en s’amusant et développer sa stratégie !

Bibliothèque de Saint-Gildas-des-Bois

Samedi 25 avril de 10h00 à 12h00

À partir de 6 ans

Sur inscription

Renseignements et réservations bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr

02 40 66 74 64 .

Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Initiation au jeu d’échecs Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44