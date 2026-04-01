Initiation au jeu d’échecs Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois
Initiation au jeu d’échecs Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois samedi 25 avril 2026.
Saint-Gildas-des-Bois
Initiation au jeu d’échecs
Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Initiation au jeu d’échecs
La bibliothèque de Saint-Gildas-des-Bois organise une matinée d’initiation au jeu d’échecs, ouverte aux enfants à partir de 6 ans. Encadrés par l’association Cavalier des Trois Pays , les participants découvriront les règles et s’essaieront à leurs premières parties dans une ambiance ludique. Un moment idéal pour apprendre en s’amusant et développer sa stratégie !
Bibliothèque de Saint-Gildas-des-Bois
Samedi 25 avril de 10h00 à 12h00
À partir de 6 ans
Sur inscription
Renseignements et réservations bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr
02 40 66 74 64 .
Bibliothèque 17 rue des forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Initiation au jeu d’échecs Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
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