Bibliothèque vivante : dedans, dehors, maintenons le lien Bibliothèque Triangle Rennes
mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes
Informations pratiques
Bibliothèque vivante : dedans, dehors, maintenons le lien Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 25 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Récits de vie, dans le cadre des Journées Nationales Prison 2026
Pour agir ensemble contre la stigmatisation du milieu carcéral, la biblliothèque vivante offre une expérience sensible et intime. Venez écouter en tête-à-tête les récits de vie d’anciens détenus, de leurs proches, d’anciens agents de l’administration pénitentiaire, de bénévoles d’associations engagées, soient autant de livres ouverts, telle une bibliothèque vivante.
Adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-25T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-25T18:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93
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