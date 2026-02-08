BibliovOres Marcq-en-Barœul
BibliovOres Marcq-en-Barœul samedi 13 juin 2026.
BibliovOres
56 Rue Albert Bailly Marcq-en-Barœul Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
On y dévore des livres, on échange nos coups de cœur (et nos coups de griffe), on écrit, on lit à voix haute, on partage des histoires… bref, on fait vivre les mots autrement.
Si tu aimes lire, discuter, rêver ou simplement découvrir, rejoins la bande !
On y dévore des livres, on échange nos coups de cœur (et nos coups de griffe), on écrit, on lit à voix haute, on partage des histoires… bref, on fait vivre les mots autrement.
Si tu aimes lire, discuter, rêver ou simplement découvrir, rejoins la bande ! .
56 Rue Albert Bailly Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France bibliovores@marcq-en-baroeul.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Here, we devour books, exchange favorites (and gripes), write, read aloud, share stories? in short, we bring words to life in a whole new way.
If you like reading, chatting, dreaming or simply discovering, join the gang!
L’événement BibliovOres Marcq-en-Barœul a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme