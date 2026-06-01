Maxi-Mordus spécial musique, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Maxi-Mordus spécial musique Samedi 20 juin, 10h30 La Corderie Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « corderie@marcq-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 81 87 45 »}]

Histoires lues pour les enfants à partir de 4 ans