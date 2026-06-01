Concert de Jazz & présentation littéraire, La Corderie, Marcq-en-Barœul
Concert de Jazz & présentation littéraire, La Corderie, Marcq-en-Barœul samedi 6 juin 2026.
Concert de Jazz & présentation littéraire Samedi 6 juin, 15h30 La Corderie Nord
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Une présentation d’œuvre sur le thème de cinéma rythmée, cadencée et mise en valeur par des tomrpettistes de talent.
Avec la participation musicale de Trumpet and Co
La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
Quand la culture se met en scène…
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