Biblis en Folie Animations surprises Dans la mairie Ambeyrac
samedi 3 octobre 2026 · Dans la mairie · Ambeyrac
Informations pratiques
Ambeyrac
Biblis en Folie Animations surprises
Dans la mairie 17 rue Cap del Mas Ambeyrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Pour Biblis en folie, les bibliothécaires vous réservent une matinée pleine de surprises et de jeux autour des livres.
Lectures en tout genre, mots croisés littéraires, jeux d’enquête…
Amusement garanti pour les grands comme pour les petits !
Tout public
Durée en continu jusqu’à 12h00 .
Dans la mairie 17 rue Cap del Mas Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
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English :
For Biblis en folie, the librarians have a morning full of surprises and book-themed games in store for you.
L’événement Biblis en Folie Animations surprises Ambeyrac a été mis à jour le 2026-07-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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