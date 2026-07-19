Biblis en Folie Animations surprises Dans la mairie Ambeyrac

Informations pratiques

Ambeyrac

Biblis en Folie Animations surprises

Dans la mairie 17 rue Cap del Mas Ambeyrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Pour Biblis en folie, les bibliothécaires vous réservent une matinée pleine de surprises et de jeux autour des livres.

Lectures en tout genre, mots croisés littéraires, jeux d’enquête…

Amusement garanti pour les grands comme pour les petits !

Tout public

Durée en continu jusqu’à 12h00 .

Dans la mairie 17 rue Cap del Mas Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

For Biblis en folie, the librarians have a morning full of surprises and book-themed games in store for you.

L’événement Biblis en Folie Animations surprises Ambeyrac a été mis à jour le 2026-07-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)