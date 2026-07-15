Biblis en Folie Bateau Ambeyrac
samedi 3 octobre 2026 · Ambeyrac
Informations pratiques
Ambeyrac
Biblis en Folie Bateau
Centre-bourg Ambeyrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Spectacle Bateau Cie Les Hommes sensibles
Théâtre d’objet, cirque sensible
Programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026
Bateau c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? Tout cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Une invitation poétique et sensible à retrouver l’enfant qui vit en chacun de nous.
Tout public, dès 5 ans
Durée : 50 min .
Centre-bourg Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
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English :
Performance %AB Bateau %BB Cie Les Hommes sensibles
Object theater, sensitive circus
Presented as part of Biblis en folie 2026
L’événement Biblis en Folie Bateau Ambeyrac a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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