Informations pratiques

Ambeyrac

Biblis en Folie Bateau

Centre-bourg Ambeyrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Spectacle Bateau Cie Les Hommes sensibles

Théâtre d’objet, cirque sensible

Programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026

Bateau c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? Tout cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Une invitation poétique et sensible à retrouver l’enfant qui vit en chacun de nous.

Tout public, dès 5 ans

Durée : 50 min .

Centre-bourg Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

Performance %AB Bateau %BB Cie Les Hommes sensibles

Object theater, sensitive circus

Presented as part of Biblis en folie 2026

L’événement Biblis en Folie Bateau Ambeyrac a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)