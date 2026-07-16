Le Claux, aux racines d’Ambeyrac, Le Claux d’Ambeyrac, Ambeyrac

Informations pratiques

Le Claux, aux racines d’Ambeyrac 19 et 20 septembre Le Claux d’Ambeyrac Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le Claux, aux racines d’Ambeyrac

L’héritage de 1 200 ans d’histoire

Le rôle de la nature, la force du paysage et la richesse du bâti, croisés avec des archives précieuses, permettent de poser les bases d’un récit visant à reconstituer les grandes lignes de l’histoire ancienne d’Ambeyrac.

Au cœur du Claux, la « Tour », peu étudiée jusqu’à ce jour, constitue un bien tout à fait atypique. Elle plonge ses racines dans le premier Moyen Âge, mais de multiples transformations et réaffectations lui ont permis de parvenir jusqu’à nous. Chacune des grandes phases de son histoire se lit aujourd’hui à livre ouvert.

La médiation est adaptée à tous les publics. Au-delà des formes classiques de découverte, guidée ou en autonomie, elle permet aux visiteurs qui le souhaitent de mener leur propre enquête sous une forme plus ludique. Ils marcheront alors sur les traces de personnages ayant fréquenté les lieux au Moyen Âge.

Les passionnés de la période médiévale y trouveront un premier compte rendu des modalités de cette redécouverte. L’étude de ce patrimoine demeure toutefois un chantier largement ouvert.

L’aménagement récent du site donnera à chacun l’occasion de découvrir un espace aussi verdoyant qu’accueillant, au cœur de la vallée du Lot.

Le Claux d’Ambeyrac Centre du village, 12260 Ambeyrac Ambeyrac 12260 Centre village Aveyron Occitanie 0602239504 https://mairieambeyrac.fr/le-claux Au cœur du village d’Ambeyrac, découvrez un remarquable enclos de 1 500 m², ancien centre d’une exploitation agricole héritée de la villa royale carolingienne mentionnée dès 838 dans le cartulaire de Conques. Acquis par la commune en 1985, cet espace patrimonial est aujourd’hui ouvert au public.

Le travail de valorisation mené sur le site met en lumière plus d’un millénaire d’histoire et révèle les différentes strates de son évolution. À partir de l’été 2026, des dispositifs de médiation culturelle permettront aussi bien une découverte libre qu’une exploration ludique sous la forme d’une enquête inspirée de personnages historiques ayant marqué l’histoire d’Ambeyrac au Moyen Âge.

Adossée à l’imposante tour médiévale, la Grange de Séraphin constitue aujourd’hui le cœur de l’animation patrimoniale et culturelle du site, offrant aux visiteurs une porte d’entrée privilégiée pour comprendre l’histoire et l’identité de ce lieu exceptionnel. Parking place de l’église.

Le Claux, aux racines d’Ambeyrac

© Gérard Dumont / Commune d’Ambeyrac