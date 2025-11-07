Informations pratiques

La Roche-Chalais

Biblis en Folie

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 17:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Vendredi 02 octobre à 17h : BIBLIS EN FOLIE à la Médiathèque

Goûter en folie, lectures pour les enfants, visite de la médiathèque, chasse aux livres. Gratuit et ouvert à tous.

Vendredi 02 octobre à 17h : BIBLIS EN FOLIE à la Médiathèque

Goûter en folie, lectures pour les enfants, visite de la médiathèque, chasse aux livres. Gratuit et ouvert à tous. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

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English : Biblis en Folie

Friday, October 2, %E0 5:00 p.m.%A0: BIBLIS EN FOLIE %E0 at the M%E9diath%E8que

A fun-filled afternoon, children’s storytime, a tour of the library, and a book hunt. Free and open to everyone.

L’événement Biblis en Folie La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne