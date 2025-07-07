Informations pratiques

Paulhan

BIBLIS EN FOLIE QUIZ ONE PIECE

20 boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Testez vos connaissances lors d’un grand quiz, partez à la recherche de Chopper, tentez votre chance avec notre roue des défis et profitez des animations proposées en partenariat avec la librairie Bunka de Montpellier.

Testez vos connaissances lors d’un grand quiz, partez à la recherche de Chopper, tentez votre chance avec notre roue des défis et profitez des animations proposées en partenariat avec la librairie Bunka de Montpellier.

Que vous soyez un fidèle compagnon de l’équipage du Chapeau de paille ou un simple curieux, rejoignez-nous pour partager un moment convivial entre fans, et célébrer l’univers créé par Eiichiro Oda. L’occasion de commencer le nouveau défi Puzzle One Piece ! Cap sur Grand Line à la médiathèque !

Dès 10 ans Public familial

Gratuit sur inscription .

20 boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BIBLIS EN FOLIE QUIZ ONE PIECE

Test your knowledge in a big quiz, go on a quest to find Chopper, try your luck on our wheel of challenges, and enjoy the activities offered in partnership with the Bunka bookstore in Montpellier.

L’événement BIBLIS EN FOLIE QUIZ ONE PIECE Paulhan a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS