AGENDA · London
Bicentenaire de la Photographie 2026-2027, Institut français du Royaume-Uni, London
samedi 15 mai 2027 · Institut français du Royaume-Uni · London
Informations pratiques
Bicentenaire de la Photographie 2026-2027 Samedi 15 mai 2027, 15h00 Institut français du Royaume-Uni Greater London
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-15T16:00:00+02:00 – 2027-05-15T18:00:00+02:00
Fin : 2027-05-15T16:00:00+02:00 – 2027-05-15T18:00:00+02:00
Ateliers cyanotypes avec l’Université de Westminster
Institut français du Royaume-Uni 17 Queensberry Pl, South Kensington, London SW7 2DW London SW7 2EF Brompton Greater London Angleterre
Talleres sobre técnicas fotográficas con la Universidad de Westminster
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