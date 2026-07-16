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Bicentenaire de la Photographie 2026-2027, Institut français du Royaume-Uni, London

samedi 15 mai 2027 · Institut français du Royaume-Uni · London

Bicentenaire de la Photographie 2026-2027, Institut français du Royaume-Uni, London

Informations pratiques

Début
samedi 15 mai 2027
Fin
samedi 15 mai 2027
Lieu
Institut français du Royaume-Uni
Adresse
17 Queensberry Pl, South Kensington, London SW7 2DW
Ville
SW7 2EF London
Département
Greater London

Bicentenaire de la Photographie 2026-2027 Samedi 15 mai 2027, 15h00 Institut français du Royaume-Uni Greater London

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-15T16:00:00+02:00 – 2027-05-15T18:00:00+02:00
Fin : 2027-05-15T16:00:00+02:00 – 2027-05-15T18:00:00+02:00

Ateliers cyanotypes avec l’Université de Westminster

Institut français du Royaume-Uni 17 Queensberry Pl, South Kensington, London SW7 2DW London SW7 2EF Brompton Greater London Angleterre
Talleres sobre técnicas fotográficas con la Universidad de Westminster

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