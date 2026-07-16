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Groupe de lecture : Une femme en contre-jour de Gaelle Josse (2019) avec Tatiana Pogossian, Institut français du Royaume-Uni, London
jeudi 15 octobre 2026 · Institut français du Royaume-Uni · London
Informations pratiques
Groupe de lecture : Une femme en contre-jour de Gaelle Josse (2019) avec Tatiana Pogossian Jeudi 15 octobre, 18h15 Institut français du Royaume-Uni Greater London
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T19:15:00+02:00 – 2026-10-15T20:45:00+02:00
Fin : 2026-10-15T19:15:00+02:00 – 2026-10-15T20:45:00+02:00
Groupe de lecture : Une femme en contre-jour de Gaelle Josse (2019) avec Tatiana Pogossian
Institut français du Royaume-Uni 17 Queensberry Pl, South Kensington, London SW7 2DW London SW7 2EF Brompton Greater London Angleterre
Tate Modern Late
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