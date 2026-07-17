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Table ronde sur le photojournalisme pendant la Nuit des Idées, Institut français du Royaume-Uni, London

mercredi 3 février 2027 · Institut français du Royaume-Uni · London

Table ronde sur le photojournalisme pendant la Nuit des Idées, Institut français du Royaume-Uni, London

Informations pratiques

Début
mercredi 3 février 2027
Fin
mercredi 3 février 2027
Lieu
Institut français du Royaume-Uni
Adresse
17 Queensberry Pl, South Kensington, London SW7 2DW
Ville
SW7 2EF London
Département
Greater London

Table ronde sur le photojournalisme pendant la Nuit des Idées Mercredi 3 février 2027, 10h30 Institut français du Royaume-Uni Greater London

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-03T11:30:00+01:00 – 2027-02-03T12:00:00+01:00
Fin : 2027-02-03T11:30:00+01:00 – 2027-02-03T12:00:00+01:00

Table ronde sur le photojournalisme pendant la Nuit des Idées

Institut français du Royaume-Uni 17 Queensberry Pl, South Kensington, London SW7 2DW London SW7 2EF Brompton Greater London Angleterre
Table ronde sur le photojournalisme pendant la Nuit des Idées

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