Bicentenaire Sainte Jeanne Antide

Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Les 29, 30 et 31 mai 2026, se sera jour de fête à Sancey ! Vous êtes tous attendus pour célébrer le bicentenaire de la mort de sainte Jeanne-Antide, en présence du nonce apostolique, des religieuses qui suivent aujourd’hui encore ses pas et de tous les amis de la congrégation. Retrouvez-ici le programme détaillé de tous les temps forts à vivre cette année. .

Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bicentenaire Sainte Jeanne Antide

L’événement Bicentenaire Sainte Jeanne Antide Sancey a été mis à jour le 2026-01-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE