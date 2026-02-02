Bicentenaire Sainte Jeanne Antide Sancey
Sancey Doubs
Les 29, 30 et 31 mai 2026, se sera jour de fête à Sancey ! Vous êtes tous attendus pour célébrer le bicentenaire de la mort de sainte Jeanne-Antide, en présence du nonce apostolique, des religieuses qui suivent aujourd’hui encore ses pas et de tous les amis de la congrégation. Retrouvez-ici le programme détaillé de tous les temps forts à vivre cette année. .
Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Bicentenaire Sainte Jeanne Antide
