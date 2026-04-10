PIÈCE DE THÉÂTRE Je suis fille de l’Église, soyez le avec moi Le Patronage Sancey

Sancey

PIÈCE DE THÉÂTRE Je suis fille de l’Église, soyez le avec moi

Le Patronage 12 rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Lors de cette représentation théâtrale proposée par le collège Ste Jeanne-Antide nous suivrons cette fille de notre région, de Sancey à Naples en passant par Besançon, Langres ou Paris. La pièce, racontée et interprétée par les collégiens et mise en scène par Mme Reine Pierre. .

Le Patronage 12 rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : PIÈCE DE THÉÂTRE Je suis fille de l’Église, soyez le avec moi

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE Je suis fille de l’Église, soyez le avec moi Sancey a été mis à jour le 2026-04-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE