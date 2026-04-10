Sainte Jeanne-Antide faite citoyen d’honneur de la commune Le Patronage Sancey

Sancey

Sainte Jeanne-Antide faite citoyen d’honneur de la commune

Le Patronage 12 rue de Lattre de tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion du bicentenaire de la mort de Ste Jeanne-Antide, la commune de Sancey a décidé de lui rendre hommage en la nommant citoyen d’honneur. A cette occasion son acte de naissance sera officiellement remis à trois représentantes de la communauté des Sœurs de la Charité de Rome, Naples et Sancey. Les enfants de l’école et du périscolaire participeront à la manifestation. .

Le Patronage 12 rue de Lattre de tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 32 60 mairie@sancey.org

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English : Sainte Jeanne-Antide faite citoyen d’honneur de la commune

L’événement Sainte Jeanne-Antide faite citoyen d’honneur de la commune Sancey a été mis à jour le 2026-04-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE