Sainte Jeanne-Antide faite citoyen d’honneur de la commune Le Patronage Sancey
Sainte Jeanne-Antide faite citoyen d’honneur de la commune Le Patronage Sancey samedi 30 mai 2026.
Sancey
Sainte Jeanne-Antide faite citoyen d’honneur de la commune
Le Patronage 12 rue de Lattre de tassigny Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion du bicentenaire de la mort de Ste Jeanne-Antide, la commune de Sancey a décidé de lui rendre hommage en la nommant citoyen d’honneur. A cette occasion son acte de naissance sera officiellement remis à trois représentantes de la communauté des Sœurs de la Charité de Rome, Naples et Sancey. Les enfants de l’école et du périscolaire participeront à la manifestation. .
Le Patronage 12 rue de Lattre de tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 32 60 mairie@sancey.org
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English : Sainte Jeanne-Antide faite citoyen d’honneur de la commune
L’événement Sainte Jeanne-Antide faite citoyen d’honneur de la commune Sancey a été mis à jour le 2026-04-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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