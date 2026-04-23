Salon d’Art avec ART’Cades Sancey
Salon d’Art avec ART’Cades Sancey samedi 23 mai 2026.
Sancey
Salon d’Art avec ART’Cades
Maison du Temps Libre Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
L’association Art’Cades vous invite à découvrir son 24eme salon d’Art à Sancey. Pendant 2 jours plus de 40 peintres et sculpteurs exposeront leurs œuvres dans une ambiance conviviale et inspirante. Une belle occasion de rencontrer les artistes, d’échanger autour de la création et de (re)découvrir un univers coloré et dynamique. Entrée gratuite, tout public bienvenu ! .
Maison du Temps Libre Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 36 68
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English : Salon d’Art avec ART’Cades
L’événement Salon d’Art avec ART’Cades Sancey a été mis à jour le 2026-04-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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