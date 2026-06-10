Sancey

Feux d’artifice de la Comcom’

Stade Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Défilé des pompiers, des majorettes ainsi que de l’Union Musicale de Sancey depuis la mairie. Spectacles, feux d’artifice et animations le soir. Buvette et repas sur réservation. .

Stade Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 46 57 39 cdfsancey@orange.fr

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English : Feux d’artifice de la Comcom’

L’événement Feux d’artifice de la Comcom’ Sancey a été mis à jour le 2026-06-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE