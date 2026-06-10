Feux d’artifice de la Comcom’ Sancey
Feux d’artifice de la Comcom’ Sancey lundi 13 juillet 2026.
Sancey
Feux d’artifice de la Comcom’
Stade Sancey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Défilé des pompiers, des majorettes ainsi que de l’Union Musicale de Sancey depuis la mairie. Spectacles, feux d’artifice et animations le soir. Buvette et repas sur réservation. .
Stade Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 46 57 39 cdfsancey@orange.fr
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English : Feux d’artifice de la Comcom’
L’événement Feux d’artifice de la Comcom’ Sancey a été mis à jour le 2026-06-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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