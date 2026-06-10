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Feux d’artifice de la Comcom’ Sancey

Feux d’artifice de la Comcom’ Sancey lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Stade

Ville : 25430 Sancey

Département : Doubs

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Sancey

Feux d’artifice de la Comcom’

Stade Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Défilé des pompiers, des majorettes ainsi que de l’Union Musicale de Sancey depuis la mairie. Spectacles, feux d’artifice et animations le soir. Buvette et repas sur réservation.   .

Stade Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 46 57 39  cdfsancey@orange.fr

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English : Feux d’artifice de la Comcom’

L’événement Feux d’artifice de la Comcom’ Sancey a été mis à jour le 2026-06-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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