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Atelier On s’amuse avec l’IA CCPSB Sancey

Atelier On s’amuse avec l’IA CCPSB Sancey vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
CCPSB
Adresse
14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
25430 Sancey
Département
Doubs
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Sancey

Atelier On s’amuse avec l’IA

CCPSB 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 11:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Découvrir l’intelligence artificielle à travers des activités ludiques et apprendre à l’utiliser au quotidien.   .

CCPSB 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62  c.numerique.ccpsb@gmail.com

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English : Atelier On s’amuse avec l’IA

L’événement Atelier On s’amuse avec l’IA Sancey a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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