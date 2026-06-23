Atelier On s’amuse avec l’IA CCPSB Sancey
Atelier On s’amuse avec l’IA CCPSB Sancey vendredi 10 juillet 2026.
Sancey
Atelier On s’amuse avec l’IA
CCPSB 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 11:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Découvrir l’intelligence artificielle à travers des activités ludiques et apprendre à l’utiliser au quotidien. .
CCPSB 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 c.numerique.ccpsb@gmail.com
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English : Atelier On s’amuse avec l’IA
L’événement Atelier On s’amuse avec l’IA Sancey a été mis à jour le 2026-06-23 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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