Sancey

Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide

Rue de la Basilique Maison Natale Sainte Jeanne Antide Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-28

Retracez l’histoire de Sainte Jeanne Antide, née à Sancey. Figure exceptionnelle, elle a dédié sa vie aux pauvres, visitez sa maison familiale.

Place limitée, réservation obligatoire. .

Rue de la Basilique Maison Natale Sainte Jeanne Antide Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide

L’événement Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide Sancey a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE