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Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide Rue de la Basilique Sancey

Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide Rue de la Basilique Sancey lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Rue de la Basilique

Adresse : Maison Natale Sainte Jeanne Antide

Ville : 25430 Sancey

Département : Doubs

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sancey

Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide

Rue de la Basilique Maison Natale Sainte Jeanne Antide Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-08-28

Retracez l’histoire de Sainte Jeanne Antide, née à Sancey. Figure exceptionnelle, elle a dédié sa vie aux pauvres, visitez sa maison familiale.
Place limitée, réservation obligatoire.   .

Rue de la Basilique Maison Natale Sainte Jeanne Antide Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 

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English : Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide

L’événement Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide Sancey a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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