Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide Rue de la Basilique Sancey
Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide Rue de la Basilique Sancey lundi 6 juillet 2026.
Sancey
Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide
Rue de la Basilique Maison Natale Sainte Jeanne Antide Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-08-28 11:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-28
Retracez l’histoire de Sainte Jeanne Antide, née à Sancey. Figure exceptionnelle, elle a dédié sa vie aux pauvres, visitez sa maison familiale.
Place limitée, réservation obligatoire. .
Rue de la Basilique Maison Natale Sainte Jeanne Antide Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide
L’événement Visite commentée de la Maison Natale de Sainte Jeanne Antide Sancey a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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