Les Lundis Pots d’Accueil Rue de la Basilique Sancey
lundi 24 août 2026 · Rue de la Basilique · Sancey
Informations pratiques
Sancey
Les Lundis Pots d’Accueil
Rue de la Basilique Basilique Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 16:30:00
fin : 2026-08-24 18:00:00
Date(s) :
2026-08-24
L’Office de Tourisme du Pays Horloger en partenariat avec la CCPSB vous invite à une dégustation de produits régionaux en pleine nature ou sur des lieux patrimoniaux remarquables. Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour. .
Rue de la Basilique Basilique Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 tourisme@payssancey-belleherbe.fr
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English : Les Lundis Pots d’Accueil
L’événement Les Lundis Pots d’Accueil Sancey a été mis à jour le 2026-07-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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