Les Lundis Pots d’Accueil Rue de la Basilique Sancey

Informations pratiques

Sancey

Les Lundis Pots d’Accueil

Rue de la Basilique Basilique Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 16:30:00

fin : 2026-08-24 18:00:00

Date(s) :

2026-08-24

L’Office de Tourisme du Pays Horloger en partenariat avec la CCPSB vous invite à une dégustation de produits régionaux en pleine nature ou sur des lieux patrimoniaux remarquables. Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour. .

Rue de la Basilique Basilique Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 tourisme@payssancey-belleherbe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Lundis Pots d’Accueil

L’événement Les Lundis Pots d’Accueil Sancey a été mis à jour le 2026-07-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE