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AGENDA · Sancey

MARION ROCH Sancey

samedi 21 novembre 2026 · Sancey

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Le Patronage
Ville
25430 Sancey
Département
Doubs
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sancey

MARION ROCH

Le Patronage Sancey Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 21:30:00

Date(s) :
2026-11-21

e sa vie en pleine campagne en Franche-Comté aux premières parties de Renaud, Claudio Capéo et de Benjamin Biolay, Marion Roch raconte, avec sa voix expressive et divinement puissante, notre société, nos joies et nos failles.
Autrice, compositrice et interprète, elle mêle chanson française, folk, rock et influences actuelles pour créer une musique profondément incarnée, sensible et viscérale.   .

Le Patronage Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 70 06 42  famillesruralessancey25@gmail.com

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English : MARION ROCH

L’événement MARION ROCH Sancey a été mis à jour le 2026-07-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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