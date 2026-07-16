MARION ROCH Sancey
samedi 21 novembre 2026 · Sancey
Informations pratiques
Sancey
MARION ROCH
Le Patronage Sancey Doubs
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 21:30:00
Date(s) :
2026-11-21
e sa vie en pleine campagne en Franche-Comté aux premières parties de Renaud, Claudio Capéo et de Benjamin Biolay, Marion Roch raconte, avec sa voix expressive et divinement puissante, notre société, nos joies et nos failles.
Autrice, compositrice et interprète, elle mêle chanson française, folk, rock et influences actuelles pour créer une musique profondément incarnée, sensible et viscérale. .
Le Patronage Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 70 06 42 famillesruralessancey25@gmail.com
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English : MARION ROCH
L’événement MARION ROCH Sancey a été mis à jour le 2026-07-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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