Informations pratiques

Sancey

MARION ROCH

Le Patronage Sancey Doubs

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21 21:30:00

Date(s) :

2026-11-21

e sa vie en pleine campagne en Franche-Comté aux premières parties de Renaud, Claudio Capéo et de Benjamin Biolay, Marion Roch raconte, avec sa voix expressive et divinement puissante, notre société, nos joies et nos failles.

Autrice, compositrice et interprète, elle mêle chanson française, folk, rock et influences actuelles pour créer une musique profondément incarnée, sensible et viscérale. .

Le Patronage Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 70 06 42 famillesruralessancey25@gmail.com

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English : MARION ROCH

L’événement MARION ROCH Sancey a été mis à jour le 2026-07-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE